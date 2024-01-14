حبس شخص بتهمة التعدي الجنسي على طفلة وقتلها في قليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز شرطة قليوب، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التعدي الجنسي على طفلة عمرها 9 سنوات، وقتلها.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة الطفلة، بعد ورود تقرير الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

وشهدت مدينة قليوب، واقعة مأساوية، حيث لقيت طفلة مصرعها على يد صديق والدها، إثر تعديه عليها جنسيا، وتم نقل الجثة للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لأمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بمقتل طفلة خنقا بدائرة مركز شرطة قليوب.

وتوصلت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، إلى مقتل الطفلة 9 سنوات، خنقا على يد صديق والدها ويدعى "ا.ع".

وأضافت التحريات، أن والد المجني عليها يتعاطى المخدرات رفقة صديقه المتهم داخل منزل الأول، ثم انصرف المتهم بعد انتهائهما، ثم عاد إلى منزل صديقه مرة أخرى بحجة أنه نسي شيئا بالمنزل، وعقب دخوله للمنزل وضع منوم لصاحبه والد المجني عليها، ثم توجه إلى حجرة المجني عليها، ووضع لاصق طبي على فمها، وتعدى عليها جنسيا، ثم خنقها وقيدها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة.