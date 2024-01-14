قالت الفنانة نيللي كريم إن العمل إلى جانب يسرا في مسلسل "روز وليلى" له طعم مختلف، مؤكدة على أنهما تشاركا معاً في أعمال سابقة أبرزها "سرايا عابدين"، إلا أن ما يميز "روز وليلى" هو كثرة المَشاهد المشتركة التي تجمعهما معاً.

تضيف نيللي كريم في تصريحات صحفية: "هناك كيمياء مشتركة تجمعني بـ يسرا، الأمر الذي سيلمسه الجمهور بوضوح وصدق خلال الحلقات". وحول طبيعة شخصية روز التي تقدمها، توضح نيللي كريم: "ليلى هي الأكثر عقلانية، أما روز فهي الأكثر مرحاً ورومانسيةً وانفتاحاً على الحياة، وهي شخصية طموحة أكثر من ليلى، التي تنتمي لعائلة ثرية وميسورة الحال أباً عن جد. ولكن في سياق الأحداث، نجد أن كل واحدة منهما تؤثر على الأخرى وتشدّ رفيقتها نحو المغامرة والأكشن طوال الوقت، فتقعان سوياً في المتاعب مرةً تلوَ الأخرى."

وتتابع نيللي كريم: "يتميز المسلسل بأجوائه الجميلة رغم صعوبة المشاهد. فشخصيتَي روز وليلى صادقتان وشفّافتان جداً، لذا أذكر أننا بكينا بصدق ولا سيما خلال المشاهد الأخيرة، وتأثرنا كثيراً لانتهاء التصوير."



يذكر أن مسلسل "روز وليلى"، تدور أحداثه حول شركة تحقيق خاصة تديرها النساء تحمل اسم "بيور سكيور"، وقد صُنّفت الأقوى في مصر والمنطقة، بل على مستوى العالم! ويكون ليسرا ونيللي كريم دور في إيصال هذه الشركة النسائية إلى الشهرة والعالمية؟



العمل من إنتاج ستوديوهات MBC وكتابة كريس كول، ومعالجة درامية لـ رضوى شاهين، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، فيما يشارك في البطولة إلى جانب يسرا ونيللي كريم، كلا من أحمد وفيق، وتيام قمر، ورغد الفيصل، وهشام عاشور، وعارفة عبد الرسول، وظهور خاص للفنانة أمل رزق، وابراهيم السمان، وحسن أبو الروس، ومروان يونس، ومحمد ناصر، وفادي خفاجة، ولأول مرة محمد سالم، وآخرين. وقد ضع الموسيقى التصويرية عمرو اسماعيل.