العميد محمود محيي الدين: إيران سحبت بوارجها من البحر الأحمر فور علمها بالضربة الأمريكية

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كشف العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري، عن سحب إيران بارجتين حربيتين من منطقة خليج عدن بالبحر الأحمر في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن توجيه ضربات جوية للحوثيين.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن البارجتين الإيرانيتين كانتا تضمان زورق صواريخ وسفينة عسكرية تقدم إمدادات ومعلومات للحوثيين.

وأشار إلى تنصل إيران من مسئوليتها تجاه دعم الحوثيين، موضحا أن إيران تسعى لتوسيع نطاق الحرب في اليمن في إطار استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى إهلاك وابتزاز الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف أن الدول الأوربية تخشى إيران، بسبب قدراتها العسكرية وخاصة مدى صواريخها الجديدة التي يمكنها الوصول إلى كافة أنحاء أوروبا، قائلا إن «إيران أصبحت تحتاج فقط لإجراء تفجير نووي لإعطاء العالم رسالة أنها أصبحت دولة نووية».

وأوضح أن صواريخ الكروز الحوثية الإيرانية المنشأ تمثل تهديدا خطيرا للبوارج الحربية الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، لافتا إلى امتلاك أنصار الجماعة 4 أنواع منها.

وأضاف أن الهجمة الثانية للتحالف الأمريكي البريطاني ضد الحوثيين استهدفت تدمير مواقع الرادار في منطقة الديلمي؛ بهدف حرمان الحوثيين من الدعم الرادري والإحداثيات اللوجستية لصواريخ الكروز.