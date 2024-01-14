الحبس سنة مع الشعل لعامل بتهمة حيازة مواد مخدرة بالجيزة

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مواد مخدر بمنطقة الجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي سليم وعضوية المستشارين إبراهيم نصر محمد، وهشام جابر بشير، وأمانة سر أشرف صلاح وعصام حسين.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 14592 لسنة 2023 جنايات قس الجيزة، للمتهم "محمد . س"،31 سنة، عامل، فس يوم 13 سبتمبر 2023، أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وتابعت التحقيقات أن المتهم حاز وأحرز أيضا بقصد التعاطي جوهر مخـدر الحشيش، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .

وتمكنت قوة أمنيه من قسم شرطة الجيزة خلال مرورها، من القبض على المتهم حال إحرازه سيجاره مشتعلة ينبعث منها رائحة تشبه جوهر الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بحوزته علي علبة سجائر تحوي بداخلها علي 25 لفافة ورقية لجوهر الهيروين المخدر وهاتف محمول.