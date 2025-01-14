مصدر في حماس: الحركة لم تسلم حتى الآن ردها لعدم تسليم إسرائيل خرائط المناطق التي ستنسحب إليها

قال مصدر في حركة حماس، إن الحركة لم تسلم ردها حتى الآن بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وصرح المصدر لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، بأن الحركة لم تسلم حتى الآن ردها على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة لأن إسرائيل لم تسلم حتى هذه اللحظة الخرائط التي ستوضح المناطق التي ستنسحب إليها قواتها.

في الغضون، طرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، خطة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال إن إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ستسلم خارطة الطريق لفريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب خطة لكي يتابعها في حالة التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع.

في كلمة ألقاها في المجلس الأطلسي في واشنطن في أيامه الأخيرة في منصبه، أفاد بلينكن بأن واشنطن ترى أن تضطلع سلطة فلسطينية معاد هيكلتها بإدارة غزة ودعوة شركاء دوليين للمساعدة في إنشاء إدارة مؤقتة للقطاع والإشراف على عملها.

وأضاف بلينكن في كلمته أن قوة أمنية ستتشكل من قوات تابعة لدول شريكة وأفراد فلسطينيين هوياتهم معروفة.

وجاءت تصريحات بلينكن بينما استأنف مفاوضون في الدوحة اليوم الثلاثاء محادثات رامية لوضع اللمسات النهائية على تفاصيل خطة لإنهاء الحرب في غزة بعد 15 شهرًا من الصراع الذي زعزع استقرار منطقة الشرق الأوسط.