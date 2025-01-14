25 مليون جنيه تصدم الزمالك في صفقته المنتظرة

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كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق عن مساعي القلعة البيضاء للتعاقد مع لاعب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار الغندور في تصريحات تلفزيونية إلى إصرار إدارة الزمالك على ضم محمود جهاد لاعب خط وسط فاركو.

وأضاف أن الزمالك يستغل رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض من أجل تسهيل عملية التفاوض مع إدارة ناديه.

وأوضح نجم الزمالك السابق، أن إدارة فاركو تطلب الحصول على 25 مليون جنيها نظير الصفقة، وهو ما يعتبره مسؤولو الأبيض مبلغا كبيرا.

وأضاف أن هناك محاولات لتخفيض ذلك المقابل المادي وحسم الصفقة بثمن أقل مما تطلبه إدارة فاركو.

يذكر أن السويسري كريستيان جروس كان قد أكد حاجة الفريق لبعض التدعيمات خلال الفترة الحالية، حيث كان المدرب قد أبلغ الإدارة برغبته في ضم لاعب بمركز خط الوسط إلى جانب جناحين أيمن وأيسر.