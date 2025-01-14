يستضيف برنامج "ذكريات" في السادسة من مساء غد الأربعاء على قناة نايل لايف، الفنان إسماعيل البلبيسي، ولقاء خاص يتحدث فيه عن بداياته ومشواره وآخر أعماله في 2025.

ويكشف البلبيسي خلال الحلقة عن كواليس أغنية "التختة"، كما يتحدث عن أهم محطاته مشواره الفني وسر غيابه عن الوسط الفني لفترة ثم عودته للغناء، وكيف شعر باهتمام وحب الجمهور له أثناء ظهوره بحفل المطرب رامي عياش.

ويتناول الحديث أشهر أغانيه، والتي كانت سبب معرفة وارتباط الجمهور به وعن ألبوماته بعنوان "كدا كدا" في عام 1990، وألبوم "شاهدين" عام 1993.

برنامج "ذكريات" إعداد ولاء شعراوي، وتقديم أحمد علاء الدين، وإخراج مرسي العشري.

يذكر أن الفنان إسماعيل البلبيسي مطرب وملحن بدأ مشروعه الفني الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، واستطاعت أعماله الغنائية تحقق نجاحا واسعا، جعلها تظل محفورة في ذاكرة أجيال، حيث قدم في تلك الحقبة الكثير من الأغاني التي حققت نسبة استماع ومشاهدات عالية، من أبرز "الغربة"، "هاتي يادنيا" من ألحانه وكلمات عنتر هلال، كما تعاون البلبيسي مع العديد من نجوم التسعينات كملحن مثل حميد الشاعري، وحسام حسني، هشام عباس، سيمون، الشاب خالد.

يعمل الفنان إسماعيل البلبيسي مدرسا موسيقيا بمعهد الكونسر فتوار، وكانت آخر أعماله أغنية "التختة" التي قدمها للأطفال برؤية جديدة وشكل عصري ومختلف.