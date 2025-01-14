رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول 

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بلجان كليتي الإعلام والحقوق، ولجان شعبتي اللغة الإنجليزية والفرنسية، والتي تُجرى وسط أجواء من الانضباط وإجراءات تنظيمية وإدارية؛ لضمان حسن سير أعمال الامتحانات، ووفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام، والدكتور عادل أبوهشيمة عميد كلية الحقوق، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ الإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة ودقة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تضمن لهم أداء الامتحانات في أجواء من الشفافية والانضباط، مع الالتزام الكامل باللوائح المنظمة لعملية سير الامتحانات والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتواجد رؤساء اللجان، ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام القانون.

وشدد رئيس الجامعة، على منع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، فضلا عن ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية وتواجد الأطباء والتمريض؛ للتعامل مع أي حالات طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.