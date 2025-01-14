 السكرتير العام المساعد بشمال سيناء يبحث مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالعريش - بوابة الشروق
الثلاثاء 14 يناير 2025 11:56 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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السكرتير العام المساعد بشمال سيناء يبحث مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية بالعريش

مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يناير 2025 - 11:30 م

عقد اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الجهات والإدارات بمجلس مدينة العريش، ورؤساء المناطق الخدمية ومديرية الصحة، ومديرية الطب البيطري، وشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والأوقاف والزراعة والتموين وشركات وتجار المدينة.

وناقش الاجتماع، أعمال مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بمدينة العريش.

وناقش السكرتير العام المساعد، إمكانية تخفيض أسعار السلع الغذائية من مواد غذائية ولحوم وأسماك وخضروات للتيسير على المواطنين، وبحث متطلبات وأهالي مدينة العريش، ومناقشة أدوار الإدارات المختلفة بمدينة العريش للوصول، وتقديم الخدمات على أكمل وجه لأهالي مدينة العريش.

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