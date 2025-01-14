وزير الدفاع الألماني يؤكد لزيلينسكي استمرار الدعم لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات

أكد وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، استمرار دعم ألمانيا لأوكرانيا حتى بعد الانتخابات البرلمانية الألمانية المقررة في 23 فبراير المقبل.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الوزير الألماني لأوكرانيا اليوم الثلاثاء، وهي الزيارة التي لم يتم الإعلان عنها بشكل مسبق.

وقال بيستوريوس إن هذا الدعم سيظل ثابتًا وموثوقًا وحازمًا بغض النظر عن تركيبة الحكومة المقبلة.

وأعرب بيستريوس عن توقعه بإمكانية التوصل إلى حل في المفاوضات الجارية في ألمانيا بشأن تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة ثلاثة مليارات يورو. وأشار إلى أنه في ظل انهيار تحالف "إشارة المرور" السياسي، لا يوجد ميزانية لعام 2025.

وتابع الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "هذه مشكلة مالية، ويجب علينا إيجاد حل لها. نحن نعمل على ذلك"، مضيفًا: "ما زلت متفائلًا بأننا سنجد حلا". وفي ذات السياق، أعرب روبرت هابيك مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، عن اعتقاده بضرورة تقديم مساعدات بمليارات إضافية لأوكرانيا.

وجاءت تصريحات هابيك الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد ونائب المستشار، قبل اجتماع للمجلس التنفيذي الموسع لكتلة حزب الخضر في برلين.

من جانب آخر، تشير تقارير إلى أن المستشار شولتس يعارض هذه الخطوة.

وبدوره، أعرب زيلينسكي عن شكره لألمانيا مرة أخرى على المساعدات العسكرية المقدمة. وأوضح أن ألمانيا وحدها قدمت نحو 16 بالمئة من إجمالي المساعدات التي تلقتها أوكرانيا، وقال الرئيس الأوكراني: "16 بالمئة - هذه أرقام يجب أن تؤخذ على محمل الجد للغاية"، ولفت بشكل خاص إلى ما وردته ألمانيا من أنظمة دفاع جوي.