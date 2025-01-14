انتهاء جلسة الاستماع الأولى بشأن اتهام الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون بالتقصير بعد 4 دقائق نظرا لتغيبه

انتهت الجلسة الرسمية الأولى في محاكمة الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول بالتقصير بعد أربع دقائق اليوم الثلاثاء نظرا لتغيبه، حيث رفضت المحكمة الدستورية طلب يون باستبعاد واحد من بين الثمانية قضاة من المحاكمة.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن رئيس المحكمة الفعلي مون هيونج باي قال إن جلسة الاستماع المقبلة ستعقد الخميس المقبل، وسوف تمضي المحكمة في إجراءات المحاكمة بغض النظر عن ما إذا كان يون سيحضر أم لا.

وجاءت جلسة اليوم بعد شهر من تصويت الجمعية الوطنية لصالح عزل يون بعدما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر المقبل.

وكان محامو يون قد قالوا في وقت سابق إن الرئيس، الذي تم وقفه عن أداء مهامه، لن يحضر جلسة الاستماع بسبب مخاوف بشأن سلامته الشخصية في ظل محاولة المحققين احتجازه لاتهامه بالتمرد وإساءة استخدام السلطة على خلفية مرسوم الأحكام العرفية.