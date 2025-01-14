تبرئة اثنتين من ناشطات البيئة بعد تشويههما لبوابة براندنبوج في برلين

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تمت تبرئة اثنين من ناشطات حركة "الجيل الأخير " المعنية بتغير المناخ اليوم الاثنين، من تهمة إلحاق الضرر بالممتلكات بعد تشويههما بوابة براندنبورج التاريخية في برلين باستخدام فرش الطلاء.

وقضت محكمة مقاطعة تيرجارتن اليوم الاثنين، بأن ما فعلتاه في نوفمبر 2023 لم يكن محاولة "لتغيير مظهر معلم برلين التاريخي لفترة مؤقتة" .

وتردد أن شركة تنظيف تمكنت من إزالة الطلاء في نحو 30 ثانية.

وقالت القاضية التي ترأست الجلسة كيرستين شتوبا، إن حكم البراءة كان لأسباب واقعية ، وليس لموافقتها على ما ارتكبتاه من فعل.

والمتهمتان هما ناشطة المناخ البارزة ليلي جوميز وإحدى الطالبات.

واعترفت المرأتان باستخدام الفرش لتشويه عمود من الحجر الرملي لبوابة براندنبورج بطلاء برتقالي اللون.

ورغم ذلك ، قالتا إنهما كانتا على علم بأنه تم تطبيق أمر بحماية الجدران في المنطقة من الكتابة عليها.