ماني: هذه آخر مشاركة لي في كأس أمم أفريقيا

أعلن ساديو ماني، نجم منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي، أن بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقامة في المغرب ستكون الأخيرة له في مسيرته الدولية مع منتخب بلاده «أسود التيرانجا».

وقال ماني في تصريحات صحفية عقب مواجهة مصر: «هذه آخر مشاركة لي في كأس الأمم الأفريقية، وأتمنى أن أعيد الكأس إلى داكار».

وقاد ساديو ماني منتخب بلاده إلى بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، بعدما تغلب على منتخب مصر في الدور نصف النهائي، بفضل الهدف الذي سجله في شباك الفراعنة.

وينتظر منتخب السنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية الفائز من مواجهة نيجيريا والمغرب.