القبض على الممثل كيفر ساذرلاند على خلفية اعتدائه على سائق سيارة أجرة في لوس أنجلوس

أعلنت الشرطة أنه تم إلقاء القبض على الممثل كيفر ساذرلاند عقب ما تردد عن اعتدائه على سائق سيارة أجرة في لوس انجليس.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن إدارة شرطة لوس انجليس قالت إن الممثل الكندي، بريطاني المولد، ركب مركبة أجرة بعد منتصف ليل أمس الأول الاثنين في هوليوود، حيث تردد أنه " قام بالاعتداء البدني على السائق (الضحية) وأطلق تهديدات جنائية".

وتم الإفراج عن ساذرلاند لاحقا، عقب دفع كفالة بقيمة 50 ألف دولار، ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة في الثاني من فبراير المقبل.

وقالت الشرطة إن السائق لم يصب في الحادث المذكور.

ويحقق قسم أمور هوليوود بشرطة لوس انجليس في الواقعة.