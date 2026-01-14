كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس غدا الخميس، موضحة أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا على معظم أنحاء الجمهورية.

وأشارت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إلى تكون الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد والصحراء الغربية، بالإضافة إلى وسط سيناء.

كما لفتت إلى تكون شبورة مائية من الساعة الثالثة فجر الخميس، وحتى العاشرة صباحا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، فضلا عن أنها قد تكون كثيفة على بعض الطرق الأخرى.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على عدد من المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الجديدة 19 10

الإسكندرية 18 10

شرم الشيخ 22 14

الأقصر 23 08

أسوان 24 09