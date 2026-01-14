انهيار منزلين متضررين من قصف إسرائيلي سابق في خان يونس وغزة

انهار منزلان سكنيان في قطاع غزة مساء اليوم الأربعاء، نتيجة تضررهما من قصف إسرائيلي سابق خلال حرب الإبادة الجماعية التي بدأت في 7 أكتوبر 2023.

وقالت وكالة "صفا"، إن منزلًا يعود لعائلة "أبو شمالة" انهار في حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، بعد أن كان متضررًا بشكل كبير جراء القصف الإسرائيلي خلال العدوان.

وأشارت إلى انهيار منزل آخر بشكل جزئي كان تعرّض لقصف إسرائيلي سابق، في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة.

وتعيش العديد من العائلات في منازل مهددة بالانهيار في قطاع غزة، في ظل الأضرار الواسعة التي خلّفها القصف الإسرائيلي خلال حرب الإبادة إلى جانب المنخفضات الجوية.