عشرات السفن ترسو خارج الموانئ الإيرانية وسط تصاعد التوتر مع أمريكا

كشفت بيانات وذكرت مصادر في قطاع الشحن، أن عشرات السفن التجارية رست على مسافة خارج حدود الموانئ الإيرانية في الأيام القليلة الماضية، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وقالت المصادر، إن هذه التحركات كانت خطوات احترازية نظرا للتوترات التي ترافقت مع الاحتجاجات في إيران، وفقاً لوكالة رويترز.

ولحدود الموانئ أهمية بالغة لأنها أكثر عرضة للأضرار الجانبية في حال وقوع غارات جوية على البنية التحتية المجاورة.

وذكر مسئول أمريكي، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تسحب بعض الأفراد من قواعدها في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قال مسئول إيراني كبير إن طهران حذرت الدول المجاورة من أنها ستقصف القواعد الأمريكية هناك إذا شنت واشنطن هجوما على إيران.

وتعتمد إيران على التجارة البحرية في استيراد السلع باستخدام سفن البضائع السائبة وسفن الشحن العامة وسفن الحاويات فضلا عن ناقلات النفط لتصدير الخام.

وأظهر تحليل أجرته شركة (بول ستار جلوبال) المتخصصة في حلول الاستخبارات البحرية أن عدد ناقلات النفط التي تدخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران قفز من سفينة واحدة إلى 36 ناقلة نفط بين السادس من يناير و12 من الشهر ذاته.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة مارين ترافيك أن 25 ناقلة بضائع سائبة على الأقل راسية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيران قبالة ميناء بندر الإمام الخميني الرئيسي.

كما أظهرت البيانات أيضا أن 25 سفينة أخرى، من بينها سفن حاويات وشحن، رست جنوبي ميناء بندر عباس.

وشنت إسرائيل غارات جوية في يونيو 2025 على مواقع في بندر عباس، التي قتل فيها 70 شخصا على الأقل في انفجارات غامضة في أبريل، ولم تستبعد السلطات فرضية أعمال التخريب.

وفي الوقت الذي تحاول فيه السلطات في إيران إخماد أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد، تسعى طهران إلى ردع تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بالتدخل لدعم المتظاهرين المناهضين للحكومة.