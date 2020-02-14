وزير الثقافة تنعى الدكتور شوقى على العميد الأسبق لمعهد السينما

عبد الدايم: معلم أجيال وتتلمذ على يديه الكثيرين من أعلام الشاشة الفضية





نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور شوقى محمد على أستاذ التصوير السينمائى والعميد الاسبق للمعهد العالى للسينما، الذى غيبه الموت بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل يعد احد رموز صناعة السينما وهو مثل الاب والصديق والمعلم لاجيال عديدة من السينمائيين وتتلمذ على يديه الكثيرين من اعلام الدراما والسينما مشيرة الى الحزن العميق لفقدان رموز الابداع فى مصر والوطن العربى.

يشار ان الدكتور شوقى محمد على هو والد كل من الدكتورة سعاد شوقي رئيس المركز القومي للسينما والدكتورعلي شوقي استاذ الاخراج السينمائي بالمعهد العالى للسينما وزوج الدكتورة نجوي محروس استاذ الاخراج والعميد الاسبق للمعهد العالي للسينما.