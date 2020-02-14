قالت الفنانة الأردنية نداء شرارة إن برنامج «ذا فويس» كان بمثابة نقطة انطلاقها الفنية، وهو من قام بتعريفها للجمهور، وساهم في شهرتها في مصر.

وأضافت «شرارة»، في لقاء ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «On E»، مساء الخميس، أنها لديها حذر تحاه التمثيل، وتنتظر دورًا يناسبنا بحكم إختلافها؛ حتى يصدقها الناس، مشيرة إلى أن هناك أدوار من الممكن أن يؤديها غيرها بطريقة أفضل منها، وأن بعض الناس أخبروها بقدرتها على التمثيل ولكنها ترى أنها تحتاج دورات تدريبية فيه.

وأكدت أنها تكتب أشعارًا غنائية كما تقوم بالتلحين، لافتة أنها لحنت قصيدة للفنان السعودي «محمد عبده»، والتي غناها في سوق عكاظ، بالإضافة إلى تأليفها أغنية للفنان اللبناني «رامي عياش».

وأضافت أن ألبومها الأول لاقي نجاح كبير، مشيرة إلى ارتفاع نسبة مشاهدة أغنيتها «حبيتك بالتلاتة» لـ٢٢ مليون مشاهدة؛ عبر موقع «يوتيوب»، بالإضافة إلى تحضيرها لألبوم جديد، وستشارك في إحياء حفلات بدار الأوبرا المصرية.

ونداء شرارة هي مغنية أردنية حاصلة على لقب «ذا فويس» أحلى صوت في موسمه الثالث عام 2015 حيث نالت أعلى نسبة من التصويت.