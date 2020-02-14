الخيانة من الأشياء السيئة التي تنهي الحب في حالات كثيرة، لأن الشخص الآخر يشعر بأنه عديم القيمة بعد خيانته لها، ويقرر الانفصال، ولكن أحيانًا ينتصر الحب ويكون التسامح هو سيد الموقف بعد الاعتذار، ومع حلول عيد الحب نقدم طريقة سهلة للرجال الذين يرغبون في العودة إلى الحب القديم بعد الخيانة.

تقول الدكتورة كارمن هارا، عالم النفس السريري وخبيرة العلاقات، إن الألم العاطفي يمكن أن يضر بقدر الألم الجسدي، ولذلك من الصعب تقبل خيانة الطرف الثاني، خاصةً إذا كانت مشاعر الحب قوية، ولكن العودة ليست مستحيلة لأن المرأة تغلبها العاطفة أكثر من العقلانية، حينما تحب وبذلك يستطيع الرجل العودة إليها بعد خيانته إذا أظهر أنه نادم بصدق وقادر على إسعادها مجددًا- وفقًا لموقع " zoosk".

وأضافت أنه بمجرد الخيانة يمكن أن يتحكم الرجل في رأي المرأة فيه، سواء أنه شخص سئ للأبد ويجب الابتعاد عنه أو اعتبار الخيانة خطأ غير مقصود والمضي قدمًا في الحب والارتباط الرسمي، موضحة أن تصرف الرجل هو من يحدد ذلك ولهذا عليه أن يتبع عدة خطوات ولكن يجب أن يكون صادقًا في حبه قبل اتباعها.

وأشارت إلى أن الخطوة الأولى هى تقبل مشاعر الطرف الثاني بعد خيانته، حيث يمكن أن تظهر المرأة مشاعر سلبية تجاه الرجل وتتحدث عن رغبتها في الفراق، وذلك شئ طبيعي من الصدمة والغضب الذي يتملكها، وعلى الرجل في هذه الحالة الاعتذار وإثبات أن ما حدث أصبح في الماضي ولن يكرر ذلك في المستقبل.

وأوضحت أن الخطوة الثانية هى التحدث مع المرأة عن التسامح والسعادة التي سيكون فيها إذا سمحت له بدخول حياتها مجددًا بعد ما فعله.

أما الخطوة الثالثة، فقالت إنها مساندة المرأة والتأكيد أنها لست السبب في بحثه عن أخرى، بل ما حدث كان خطأ منه هو، لأن السيدات أحيانًا يلومن أنفسهن ويعتبرن ما حدث هو بسبب تقصير في حق الرجل، وحينما يساعد الرجل المرأة في الخروج من هذه المشاعر السلبية ستتأكد أنه يحبها وتفكر في العودة إليه.

وأضافت أن الخطوة الرابعة والأخيرة، هى التحدث مع المرأة عن المستقبل والسعادة التي سيمنحها لها إذا سامحته ومنحته فرصة ثانية بعد أن وقع في الخطأ؛ لأن فعل ذلك يمنح النساء شعورًا بالأمان بعد فقدانه بسبب الخيانة.