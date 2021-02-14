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مقتل 14 شخصا وإصابة 4 في حادث مروري في الهند

د ب أ
نشر في: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:30 ص | آخر تحديث: الأحد 14 فبراير 2021 - 11:30 ص

ذكرت الشرطة الهندية، أن 14 شخصا كانوا يقومون بزيارة لإحدى المدن المهمة للصوفيين المسلمين لقوا حتفهم، عندما اصطدمت حافلتهم الصغيرة بشاحنة على طريق سريع بولاية "أندرا براديش" جنوب الهند صباح اليوم الأحد.

نجا أربعة أطفال فقط، دون 12 عاما من الحادث الذي وقع بمنطقة كورنول، واثنان منهم في حالة خطيرة.

وكانت المجموعة في طريقها إلى مدينة أجمير شمال البلاد وهي مزار مهم للصوفيين المسلمين، طبقا لما ذكره قائد الشرطة المحلية، باداياه نايدو هاتفيا.

وأضاف أن "الحافلة التي كانت تقل 18 شخصا، اصطدمت بحاجز الطريق بسرعة كبيرة ثم اصطدمت بشاحنة كانت قادمة من الاتحاد المعاكس. كان حادثا كبيرا وكان يتعين استخراج الجثث من المركبة باستخدام قواطع وآلات أخرى".

وأضاف أن "السائق يبدو أنه غلبه النوم أثناء القيادة وكان من بين الضحايا. ولم يصب أي شخص في الشاحنة".

وقدم رئيس الوزراء، ناريندرا مودي تعازيه، فيما أعلنت سلطات الولاية تعويضا لأسر الضحا

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