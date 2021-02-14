جو بايدن يكشف سر تجربته السعيدة مع قرينته

يحتفل العالم فى 14 فبراير سنويا بعيد الحب (الفلانتين)، وكذلك باليوم العالمى للزواج والذى أطلق كنوع من التوعية بأهمية الزوجين كأساس للأسرة التى تعد وحدة أساسية فى المجتمع وتؤثر فيه بشكل مباشر.

بمناسبة هذه الذكرى، يكشف جو بايدن عن سر زواجه السعيد؛ إذ تزوج الرئيس الأمريكى من السيدة الأولى الدكتورة جيل بايدن منذ 43 عاما، ليكشفا كيف يحافظان على علاقتهما بشكل قوى.

على الرغم من أن الرئيس بايدن قد يكون لديه الوظيفة والمهام التى يتم الحديث عنها، والتى يمكنها أن تستحوذ على وقته، إلا أنه فخور بشكل صريح وداعم لمهنة زوجته أيضا، وعند مناقشة الوقت الذى قضياه فى البيت الأبيض كنائب للرئيس والسيدة الثانية، قال: «بصفتها سيدة ثانية، كانت تدرس بدوام كامل لمدة 8 سنوات، 15 ساعة معتمدة فى الفصل الدراسى»، وفقا لموقع «ذا ليست».

ولا يحب الزوجان السعيدان التظاهر بأن حياتهما تزدهر بالورود طوال الوقت، وإنما يعتقدان أن أفضل وقت للتفاخر حقا هو عندما لا تكون الأمور مثالية فى أوقات الخلاف. أوضح بايدن فى مقابلة: «هناك اقتباس يقول إنك أحيانا تصبح أقوى فى الأماكن المتصدعة، وهذا ما نحاول تحقيقه».

كما أنهى الرئيس بايدن الاعتقاد السائد بأن الزواج هو 50/50، مما يعطى الفضل فى قدرتهما المتبادلة على أن يكونا قادرين على فعل المزيد فى بعض الأحيان، فمن استطاع أن يمنح الآخر فليفعل: «الجميع يقول إن الزواج هو 50/50. حسنا ولكن فى بعض الأحيان يجب أن تكون 70/30، فالأمر ليس قياسيا، ولذا الحمد لله أننى عندما أكون محبطا حقا تتدخل، وعندما تشعر هى الأخرى بالإحباط يمكننى التغاضى عن بعض الأشياء لمساعدتها».

علاوة على ذلك، كشف الرئيس بايدن عن مدى دعمهما المتبادل لنجاح حياتهما المهنية؛ عندما سُئل عما إذا كان يمكنه أداء وظيفته بدون زوجته، أجاب: «يمكن لكل منا القيام بوظائفه، لكن ليس كما نقوم به معا». ولذا يبدو أن دعمهما المتبادل لبعضهما قد ساعد فى نجاحهما المهنى، وأنه سر زواجهما السعيد.