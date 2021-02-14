قالت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن الصندوق يحدث توقعاته حول نمو الاقتصاد العالمي ومدى إمكانية انتهاء الأزمة باستمرار، متوقعة أن تكون هناك بوادر خروج من الأزمة الصحية الوبائية العالمية؛ بسبب ظهور اللقاحات.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء أمس السبت، أن العالم على أعتاب الخروج من الأزمة الصحية، بفضل الدعم الهائل من الحكومات ومن البنوك المركزية الذي ساعد في وضع أرضية للاقتصاد العالمي.

ونوهت إلى أن العالم يمر بأسوأ حالة ركود في وقت السلم منذ الكساد الكبير، كاشفة أن جهود الحكومات والبنوك المركزية؛ لحماية الاقتصاديات والشعوب بالإضافة لظهور أمل اللقاحات، قلل من عمق الكساد.

وأكدت أن ملامح عام 2021 تتحدد في ضوء ثلاثة محددات وصفتها بالرئيسية؛ أولها السباق بين فيروس متحور وبين لقاحات متعددة، وثانيها النتائج الخاصة بعدم قيام صانعي السياسات بسحب الدعم قبل الوصول إلى مخرج دائم من الأزمة، إضافة إلى العامل الثالث وهو مقدرتنا كعالم على أن نتقارب ونساعد بعضنا البعض للتأكد من وصول اللقاحات إلى الجميع في كل مكان وأن يكون هناك تعاون دولي على مستوى كبير.

وشددت على أن المقلق خلال العام الجاري إبان الأزمة الراهنة عدم تكافؤ فرص التعافي، واصفة إياها بالانحرافات الكبرى بين البلدان المختلفة.

وحول بواعث القلق التي يساروها، علقت: «بالفعل يساورنا قلق كبير لأن عدم المساواة داخل الدولة الواحدة أو فيما بين الدول من الممكن أن يكون الجرح الأعمق والأطول تأثيرا في هذه الأزمة. وما نراه هو إنه في هذا العام 2021 لن تتمكن 150 دولة من العودة إلى مستوياتها السابقة على تلك الأزمة، على الرغم من حقيقة تنامي الاقتصاد العالمي».

واستكملت: «ما نراه أيضاً هو إنه داخل الدول نفسها، فالذين يعملون في الاقتصاد الرقمي وفي المهن الأقل حاجة للتواصل الشخصي ولديهم وظائف يعيشون بشكل جيد وأعمالهم تسير بشكل جيد مقارنة بهؤلاء الذين يعملون في وظائف تعتمد على التواصل (الحقيقي وليس الرقمي)».

وشددت أن قطاع السياحة في مصر الخاسر الأكبر في ظل جائحة، مستطردة: «علينا أن نفكر في قطاع السياحة في مصر فقد خسر العاملون فيه وظائفهم ويعيشون بشكلٍ سيء».

وكشفت أن نموذج التعافي المتوفر لدى بعض الدول يمثل مصدراً للقلق كونه في شكل «k»، مختتمة: «لدينا تعاف يشبه حرف k داخل بعض الدول ونعاني من خطره في جميع أنحاء العالم».