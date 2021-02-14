علقت الدكتورة سهى بهجت، المتحدثة باسم وزارة السياحة، على ما تم تداوله من إعلانات وهمية بشأن تنظيم برامج العمرة لشهر رمضان المقبل، قائلة إنها إعلانات ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» المذاع عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس السبت، أنها محاولات من بعض أصحاب الشركات غير المنضبطين لترويج الشائعات، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار من وزارة السياحة والآثار بشأن ضوابط العمرة.

وذكرت أن ضوابط العمرة جاهزة من الجاني المصري ولكن ينقصها شق خاص بالجانب السعودي، والذي يتمثل في إعلانها عن فتح باب العمرة ووضع الضوابط الخاصة بها.

وأكدت أنه عند إعلان ضوابط الجانب السعودي وفتحه للعمرة، ستعلن الوزارة على الضوابط الخاصة بها لاستئناف العمرة لكل الشركات، محذرة المواطنين من الانسياق وراء تلك الإعلانات الوهمية.

