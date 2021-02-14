ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون إلى 2066 محلا و156 مخالفة حتى الآن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ارتفاع عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون لتبلغ 2066 محلا تجاريا.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنه يتم وفقا لتوجيهات الدكتور وزير التموين يتم متابعة المحال المشاركة بالأوكازيون، للتأكد من التزامها بوضع سعرين لما قبل وبعد المشاركة.

وأوضحت أنه تم القيام بعدد من الحملات التي نتج عنها تحرير 156 محضرا تنوعت بين 3 محاضر عدم إعلان، و153 محضر أوكازيون وهمي.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون بلغت 93 محل قطاع أعمال و1923 قطاع خاص، بالإضافة إلى مشاركة 39 محل قطاع استثماري، ومشاركة 11 محل قطاع تعاوني.

وناشدت الوزارة جموع المستهلكين بالإبلاغ عن أي مخالفات تتم خلال تسوقهم في المحال التجارية من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، أو الاتصال بمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء 16528.