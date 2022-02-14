أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا رفض بلاده لتمدد حلف شمال الأطلسي إلى الشرق، واصفا هذا التمدد بأنها عملية لا نهاية لها وخطيرة جدا.

وقال الرئيس الروسي - خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بالكرملين، اليوم الاثنين-:" إنه ينتظر من الخارجية الروسية ملاحظات حول رد الدول الغربية على المقترحات، التي بعثتها روسيا إلى الولايات المتحدة وحلف الناتو".

وأضاف:" أن الحديث يدور عن قضايا الأمن في أوروبا والرد على هواجس روسيا المتعلقة بتمدد حلف شمال الأطلسي شرقا، الذي نعتبر أنه لا نهاية له وخطير جدا، حيث يجري حاليا على حساب الجمهوريات السوفيتية السابقة بما فيها أوكرانيا".

من جانبه، وقال لافروف خلال الاجتماع:"إن ردود الولايات المتحدة على محاور المقترحات الروسية حول ضمانات الأمن كانت سلبية وأ الجزء الأول من هذه الردود لا يرضي روسيا، أما الجزء الثاني فكان بناء إلى حد ما".

وأضاف لافروف:" أن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن و"الناتو" حول محاور مقترحاتنا الأمنية"، مشيرا إلى أن الحلف وواشنطن مستعدان للدخول في حوار جدي مع روسيا حول بعض القضايا الأمنية.