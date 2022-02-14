ريهام عبدالحكيم: فقدنا معاني الحب بسبب السوشيال ميديا

أعربت الفنانة ريهام عبدالحكيم، عن سعادتها بعد مشاركتها في موكب المومياوات الملكية، مضيفة: «الحفل خرج بشكل مبهر واصبح حديث العالم ومع مطربات رائعات ومايسترو عالمي».

وتابعت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي، مقدم برنامج «واحد من الناس»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن أول شخص يفكر في إهدائها وردة بمناسبة عيد الحب هي ابنتها وزوجها ووالدها، مشيرةً إلى أن تزامنًا مع عيد الحب فيجب أن يكون هناك تبادل في المشاعر وفى كل شئ.

واستكلمت، أن هناك مفتاح من مفاتيح الحب القوية افتقدناه في عصر السوشيال ميديا، قائلة: «قل الشوق واللهفة للتعارف ولكن التعارف أصبح أكثر نتيجة السوشيال ميديا».

وأضافت، أنها قدمت ألبومين فقط وهذا لأسباب إنتاجية، وأنها حريصة علي تقديم العديد من الأنماط الغنائية المختلفة سواء دينية او اجتماعية، متابعةً أنها تحب أم كلثوم وعبدالحليم وعبدالوهاب ووردة وتاثرت بأغانيهم وبقدراتهم الصوتية الرائعة.

ولفتت إلى أن ليلي مراد من أهم وأفضل المطربات في تاريخ مصر ولها أغاني رائعة وتتميز باحساس رائع، مشيرةً إلى أن الأغنية العاطفية تميزت في الماضي بوجود العديد من العناصر الناجحة من مطربين وكلمات والحان وأيضا هناك اهتمام بخروج الأغاني بتلك الشكل، بجانب الإنتاج.

وأشارت إلى أن الأغنية العاطفية الآن موجودة وهناك شعراء وملحنين ومطربين علي درجة عالية ولكن لابد من دعم تلك الاغاني انتاجيا وأن يكون هناك اهتمام أكبر بها، مضيفةً أنها قدمت اغنية رائعة مع ملك الاحساس هاني شاكر واسمها «عيد الحب».