البورصة تواصل الهبوط

واصلت البورصة المصرية هبوطها هذا الأسبوع، اليوم الإثنين، إلا أنها قلصت من خسائر أمس الأحد، إذ هبط المؤشر الرئيسي إي جي إكس 30 بنسبة 0.3% ووصل إلى مستوى 11403 نقطة.

وهبط المؤشر الرئيسي أمس الأحد أسفل مستوى (11,523 نقطة) و هو اقل مستوى مسجل في الأسبوع الماضي، وتراجع بنسبة 1.2% و اغلق عند 11,438 نقطة، وكانت الضغوط البيعية واضحة على كافة مؤشرات السوق.

وقال أحد بنوك الاستثمار: "يعيد المؤشر حاليًا اختبار مستوى دعمه الرئيسي 11,420 نقطة، وهو أقل مستوى مسجل في الشهر الماضي. مع ذلك، ما تزال قوى الشراء غائبة عن المشهد..ما لم يتمكن المؤشر من الحفاظ على حركته أعلى 11,420 نقطة، وقد حدث في جلسة اليوم، سيعد ذلك إشارة سلبية، كما قد يتمهد الطريق لمزيد من الهبوط، و يقف مستوى الدعم القادم عند 11,180 نقطة".

يُذكر أن وأضاف أن: "وفقًا لأوضاع السوق الراهنة وغياب قوى الشراء، ننصح المستثمر بتبني منهجية تداول متحفظة و احترام أوامر وقف الخسارة تبعًا لكل سهم على حدة".



