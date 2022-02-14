محافظ الشرقية يتابع مستجدات ملف تقنين التعديات على أراضي أملاك الدولة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة؛ للوقوف على معدلات الأداء ودفع عجلة العمل لسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين، والبت بها، وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقاً للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة.

وجه محافظ الشرقية، مدير إدارة الأملاك، بسرعة الانتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة، مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتًا إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وشدد على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومي.

من جانبه، أشار العميد محمود متولي، مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، إلى أنه تم تحرير 9070 عقدا بمراكز المحافظة، موضحًا أن عدد العقود المنتظر تحريرها 2451 عقدا، فيما بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين 17 ألفًا و342 طلبا، منها 14 ألفًا و416 طلبا صالحا للتقنين و2926 طلبًا غير صالح للتقنين.