إسرائيل تستهدف منصة صواريخ في لبنان رغم سريان الهدنة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه شنّ فجر اليوم غارة على منصة صواريخ في جنوب لبنان، وذلك رغم استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار.

وزعم جيش الاحتلال أن المنصة كانت جاهزة للإطلاق، وأنها تمثل "خطرا مباشرا على مستوطنات شمال إسرائيل" والجنود الإسرائيليين هناك.

في غضون ذلك، أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن إسرائيل قصفت حتى منتصف النهار 3 بلدات قريبة من الحدود في القطاع الجنوبي، إلى جانب قصف مدفعي استهدف بلدة حدودية أخرى.

وأكد ناطق عسكري إسرائيلي مساء اليوم الاثنين، صحة هذه الأنباء، زاعما أن جيش الاحتلال تصرف دفاعا عن النفس، دون أن يكشف عن تفاصيل إضافية.

ويسمح اتفاق الهدنة المبرم بين إسرائيل ولبنان للجانب الإسرائيلي باتخاذ كل ما يراه ضروريا للدفاع عن النفس ضد أي هجوم مخطط أو وشيك أو قيد التنفيذ.

وكانت الهدنة قد دخلت حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، بعد أكثر من 6 أسابيع من القتال بين إسرائيل وحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.