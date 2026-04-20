أعلن الفائز بالانتخابات المجرية بيتر ماجيار اليوم الاثنين، الدفعة الأولى من أعضاء مجلس الوزراء في حكومته المقبلة بما في ذلك المرشحين لحقائب الخارجية والمالية والاقتصاد وذلك عقب الاجتماع الأول للكتلة البرلمانية لحزبه.

وحقق ماجيار وحزبه "تيسا" المنتمي لتيار يمين الوسط اليمين فوزا كاسحا على رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات التي أجريت في 12 أبريل، حيث ضمن الحزب أغلبية الثلثين في البرلمان المجري القادم.

وستمكن هذه الأغلبية الحكومة الجديدة من التراجع عن العديد من السياسات التي طبقها أوربان خلال 16 عاما قضاها في السلطة.

وتعهد زعيم المعارضة باستعادة المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، التي تآكلت في ظل حكم أوربان، ومحاسبة المسؤولين الذين قال إنهم أشرفوا على الفساد الرسمي المستشري واستفادوا منه.

وحصد حزب ماجيار 141 مقعدا من أصل 199 في البرلمان، وهي الأغلبية الأكبر في تاريخ المجر ما بعد الحقبة الشيوعية.

وفي المقابل، سيسيطر حزب "فيدس" اليميني المتطرف والمشكك في الاتحاد الأوروبي، والذي ينتمي إليه أوربان، على 52 مقعدا، نزولا من 135 مقعداً كان يمتلكها قبل الانتخابات.