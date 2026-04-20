الخارجية الألمانية تستدعي السفير الروسي بعد تهديد شركات الأسلحة العاملة في ألمانيا

استدعت وزارة الخارجية الألمانية السفير الروسي سيرجي نيتشاييف، على خلفية تهديدات موسكو ضد شركات الأسلحة التي تقع مقراتها في ألمانيا.

وكتبت الوزارة في برلين عبر منصة إكس اليوم الاثنين: "لن نسمح بترهيبنا. إن مثل هذه التهديدت وجميع أنواع أنشطة التجسس في ألمانيا هي أمور لا يمكن قبولها بتاتا".

وأضافت الوزارة أن التهديدات الروسية المباشرة ضد أهداف في ألمانيا تعد "محاولة لإضعاف دعمنا لأوكرانيا واختباراً لوحدتنا".

ويعتبر الاستدعاء الرسمي للسفير وسيلة دبلوماسية حادة، تعبر من خلالها حكومة الدولة المضيفة عن استيائها الشديد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية نشرت في الأسبوع الماضي عناوين شركات أسلحة تتخذ من ألمانيا مقرا لها، وذلك ردا على الإعلان عن عمليات توريد جديدة لطائرات مسيرة لأوكرانيا.

وجاء هذا الانتقاد من جانب وزارة الدفاع الروسية على خلفية وعود إضافية بتقديم مساعدات لكييف خلال اجتماع مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا في برلين.

وكان المستشار الألماني ميرتس اتفق في وقت سابق في برلين مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عقد "شراكة استراتيجية" بين بلديهما تتضمن أيضاً مكونات عسكرية.