ترامب: أنا لستُ تحت أي ضغط لإبرام اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الديمقراطيين يبذلون قصارى جهدهم لتقويض موقف الولايات المتحدة الذي وصفه بالقوي تجاه إيران.

وأضاف عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «رغم أن الحرب العالمية الأولى استمرت أربع سنوات وثلاثة أشهر وأربعة عشر يومًا، والحرب العالمية الثانية ست سنوات ويومًا واحدًا، والحرب الكورية ثلاث سنوات وشهرًا ويومين، وحرب فيتنام تسعة عشر عامًا وخمسة أشهر وتسعة وعشرين يومًا، وحرب العراق ثماني سنوات وثمانية أشهر وثمانية وعشرين يومًا، إلا أنهم يدّعون أنني وعدت بهزيمة إيران في ستة أسابيع».

وتابع: «في الواقع، من الناحية العسكرية، كان الأمر أسرع من ذلك بكثير، لكنني لن أسمح لهم بالضغط على الولايات المتحدة لعقد اتفاق لا يرقى إلى مستوى التوقعات».

واستكمل: «قرأتُ الأخبار الكاذبة التي تزعم أنني تحت ضغط لعقد اتفاق.. هذا غير صحيح! لستُ تحت أي ضغط على الإطلاق، ومع ذلك، سيحدث كل شيء بسرعة نسبية! ليس الوقت خصمي، فالشيء الوحيد المهم هو أن نُصلح، بعد 47 عامًا، الفوضى التي تركها رؤساء سابقون تتفاقم لافتقارهم للشجاعة أو البصيرة للقيام بما يجب فعله تجاه إيران«.

وقال ترامب: «نحن منخرطون في هذا الأمر، وسنُنجزه على أكمل وجه، ولن نسمح للديمقراطيين الضعفاء والمثيرين للشفقة، الخونة جميعًا، الذين لطالما تحدثوا عن مخاطر إيران، وعن ضرورة التحرك، ولكن الآن، بما أنني أنا من يقوم بذلك، بالتقليل من شأن إنجازات جيشنا وإدارة ترامب».

وصرح الرئيس الأمريكي: «يتم تنفيذ هذا الأمر على أكمل وجه، على نطاق فنزويلا، ولكن على نطاق أوسع وأكثر تعقيدًا. ستكون النتيجة واحدة. في ولايتي الأولى، بنيتُ أعظم جيش شهدته بلادنا على الإطلاق، بما في ذلك إضافة قوة الفضاء. في ولايتي الثانية، أستخدم جيشنا بحكمة وروية لحل المشاكل التي تركها لنا آخرون أقل فهمًا وكفاءة. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى».

