اليابان تحذر المناطق الساحلية الشمالية من خطر وقوع زلزال هائل

أصدرت اليابان اليوم الاثنين، تحذيرا للمناطق الساحلية الشمالية من تزايد احتمال وقوع زلزال هائل بعد الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق اليوم.

وقال مكتب مجلس الوزراء ووكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن هناك احتمالا بنسبة 1% لوقوع زلزال هائل على الساحل الشمالي لليابان خلال الأسبوع المقبل تقريبا، في أعقاب الزلزال القوي الذي وقع في وقت سابق اليوم قرب أخدود تشيشيما.

وأكد المسئولون أن هذا التنبيه لا يُعد توقعا بوقوع زلزال، لكنهم حثوا السكان على رفع مستوى جاهزيتهم، مثل تجهيز مواد غذائية للطوارئ، وحقائب طوارئ، تحسبا لأي احتمال، مع مواصلة حياتهم اليومية.

ويُعد هذا التحذير الثاني للمنطقة خلال الأشهر الأخيرة، إذ صدر تحذير مماثل عقب زلزال كبير آخر في ديسمبر، ولم يعقبه حينها وقوع أي زلزال كبير.

ووقع زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي لليابان في وقت سابق اليوم الاثنين، وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من تسونامي في المنطقة، مما دفع السكان إلى التوجه سريعا إلى مناطق أكثر أمانا.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث إن شخصين، أحدهما في أوموري والآخر في إيواتي، أصيبا إثر سقوطهما اليوم الاثنين.

وقالت الوكالة إن الزلزال، الذي بلغت قوته الأولية 7.5 درجات، وقع قبالة سواحل سانريكو شمالي اليابان عند نحو الساعة 453 مساء بالتوقيت المحلي (0753 بتوقيت جرينتش)، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات (6 أميال).

وتم تعليق خدمة قطارات شينكانسن فائقة السرعة التي تربط طوكيو بشمال اليابان مؤقتا، وظل الركاب في السيارات وعلى الأرصفة ينتظرون استئناف الخدمة.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية إنه تم رصد تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا في ميناء كوجي في مقاطعة "إيواتي" خلال ساعة من وقوع الزلزال، وتم تسجيل تسونامي أصغر بارتفاع 40 سنتيمترا في ميناء آخر في المقاطعة.