تداول 1882 طن بضائع و487 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الاثنين، أن موانئ الهيئة شهدت اليوم تداول 1882 طن بضائع عامة ومتنوعة، و487 شاحنة، و28 سيارة ملاكي.

وأوضح البيان أن حركة الصادرات تضمنت 957 طن بضائع عامة ومتنوعة، و240 شاحنة، و9 سيارات ملاكي، بينما تضمنت حركة الواردات تداول 925 طن بضائع عامة ومتنوعة، و247 شاحنة، و19 سيارة ملاكي، إضافة إلى تواجد 11 سفينة على أرصفة الموانئ.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة دليلة وعلى متنها 100 شاحنة، و18 سيارة ملاكي، والسفينة الحرية وعلى متنها 74 شاحنة، والسفينة فيوتشر ID فارغة قادمة من بورسودان لشحن فوسفات، وشهد الميناء مغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس وعلى متنها 108 شاحنات، و4 سيارات ملاكي، والسفينة أمل وعلى متنها 92 شاحنة، و4 سيارات ملاكي.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين عمان وبريدج، وعلى متنهم 73 شاحنة بحمولة 905 أطنان بضائع عامة و20 طن ترانزيت إلى ليبيا وسيارة ملاكي، وغادرت الميناء السفن عمان، وبريدج، وآيلة وعلى متنهم 50 شاحنة بحمولة 957 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي.