 بسبب أزمة أوكرانيا.. وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى ليتوانيا - بوابة الشروق
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بسبب أزمة أوكرانيا.. وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى ليتوانيا

وكالات
نشر في: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:16 م | آخر تحديث: الإثنين 14 فبراير 2022 - 1:16 م

قالت وزارة دفاع ليتوانيا، إن وحدة إضافية من الجيش الألماني ستصل إلى أراضيها ضمن الكتيبة العسكرية التابعة للناتو الموجودة هناك.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم: "استجابة للوضع على الحدود مع أوكرانيا والوضع الأمني ​​المتدهور في منطقة البلطيق، قررت ألمانيا نشر عدد إضافي من قواتها في ليتوانيا، الذين سيصلون إلى ليتوانيا هذا الأسبوع"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

في عام 2017، تم نشر كتائب مختلطة من دول الناتو في بلدان البلطيق الثلاثة وبولندا "لتعزيز الجناح الشرقي للحلف".

وتولت ألمانيا قيادة الكتيبة في ليتوانيا والتي تضم 1200 عسكري من عدة دول في الحلف.

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