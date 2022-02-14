تنظم هيئة كوبتك أورفانز، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، غدا الإثنين، لقاء تشاوريا بعنوان "التعليم كجسر للتمكين"، لمناقشة مجموعة من القضايا الخاصة بأهمية التعليم في تشكيل الشخصية وتمكين المجتمعات وخاصة الفتيات والشابات في ضوء الإعلان عن عام 2022 كعام المجتمع المدني.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم، إنه سيتم عرض جهود الدولة ومبادرات منظمات المجتمع المدني ومؤسسات التنمية الدولية لتحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم ومناقشة ارتباطها بتمكين الفتيات والنساء المصريات (الهدفان الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة).

ومن المقرر أن يشهد اللقاء استعراض الاستراتيجية الوطنية للتعليم وجهود الدولة في مكافحة التسرب التعليمي ودعم بناء الشخصية للمتسربين وتقاطعها مع أهداف التمكين وبناء الشخصية، والتوقعات المتبادلة من وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدني للتعاون والتكامل، والتعليم وإسهاماته في تعزيز تمكين المرأة وقضايا النوع الاجتماعي، إلى جانب التعرف على أفضل الممارسات العالمية والإقليمية لمنظمات المجتمع المدني في دعم التعليم وبناء الإنسان، وإسهامات الهيئات الدولية والجهات المانحة، وعرض تجارب على أرض الواقع لمشروعات ومبادرات تقوم بها الهيئات الدولية ومنظمات العمل الأهلي في مصر.

يشار إلى أن كوبتك أورفانز هيئة تنموية مسيحية دولية حائزة على العديد من الجوائز التقديرية، هدفها إطلاق العنان للإمكانات التي وهبها الله للأطفال المهمشين في مصر، وإعدادهم لكي يصبحوا صناع التغيير في مجتمعاتهم.

وتعمل كوبتك أورفانز من خلال شركاء قاعديين ومجموعة من المتطوعين لتعزيز المجتمعات المحلية؛ من أجل إحداث تأثير مستدام منذ عام 1988 غيرت كوبتك أورفانز للأفضل حياة أكثر من 65000 طفل في مصر، ويوجد المكتب الرئيسي لكوبتك أورفانز في العاصمة الأمريكية واشنطن، كما توسعت الهيئة بتأسيس مكاتب في مصر، وأستراليا وكندا والمملكة المتحدة.