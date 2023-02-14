مولدوفا تغلق المجال الجوي وسط شائعات عن تحليق منطاد على ارتفاعات عالية

أغلقت مولدوفا مجالها الجوي، اليوم الثلاثاء، لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرة إلى أن هناك مخاطر أمنية وراء قرار إغلاق مجالها الجوي، ولكن دون تقديم مزيد من المعلومات.

وقالت هيئة الطيران في مولدوفا، إن القرار اتخذ "لضمان سلامة الطيران المدني".

وأشارت التقارير الأولية في وسائل الإعلام التقليدية والاجتماعية، إلى أن مسيرة روسية دخلت المجال الجوي للجمهورية السوفيتية السابقة المحصورة بين أوكرانيا ورومانيا.

وذكرت تقارير لاحقة، أن منطادا للتجسس قد حلق في البداية فوق أوكرانيا، ثم فوق مولدوفا قبل أن يتجه غربا ليحلق فوق رومانيا.

وسجلت المراقبة الجوية الرومانية، وجود منطاد فوق جنوب شرقي البلاد على ارتفاع 11 ألف متر، وهو ارتفاع تقريبي للرحلات الجوية التجارية.

لكن وزارة الدفاع في بوخارست، قالت إنه تم إرسال مقاتلتين تابعتين للسلاح الجوي لمراقبة المنطاد لكنها فشلت في تحديد موقعه، سواء بالعين المجردة أو بالرادار.

وكان المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية، يوري إحنات، قد أشار في وقت سابق إلى جسم من هذا النوع في المجال الجوي الأوكراني.