إصابة 8 أشخاص بجروح في حادث دهس بنيويورك

أعلنت شرطة ولاية نيويورك في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 أشخاص على الأقل بجروح بعد أن دهسهم سائق شاحنة صغيرة.

وقالت قائدة شرطة نيويورك كيشانت سيويل -في تصريحات للصحفيين نقلته قناة (الحرة) الأمريكية- إنه "ليس هناك ما يدل على وجود أي رابط للإرهاب بما جرى"، مؤكدة أن "عملية الدهس أسفرت عن إصابة 7 مدنيين وشرطي بجروح".

وأضافت أن "معلوماتنا بهذا الشأن محدودة للغاية في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن عناصر الشرطة تمكنت من إلقاء القبض على السائق بعد أن لاذ بالفرار، وذلك في حي "باي ريدج" بضاحية "بروكلين" بالولاية، وأن التحقيق لا يزال جارياً.