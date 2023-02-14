ريهام الشبراوي: حديث الرئيس في الإمارات يعزز وحدة الصف العربي

أكدت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على أن النشاط الرئاسي للرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليعكس حجم المهام التي يقوم بها الرئيس، سواء في الداخل أو الخارج، وأن حضوره القمة العالمية للحكومات بالإمارات، عقب استضافة مؤتمر عن القدس بالجامعة العربية، له دلالات شديدة الأهمية.



وأوضحت الشبراوي في بيان رسمي عنها اليوم، أن الرسائل الرئاسية كانت شديدة الوضوح والحسم، سواء فيما يتعلق بصون حقوق الفلسطينيين، والتأكيد على أن مصر موقفها ثابت تجاه رفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع القانوني بالقدس، أو سواء في الحديث عن المشهد في مصر خلال مؤتمر الإمارات.



وثمنت الشبراوي، اهتمام الرئيس السيسي بإيضاح حقائق الأمور خلال جلسة حوارية على هامش مشاركته بالقمة العالمية للحكومات، المقامة في دبي، وكشفه عن أن الاحتياطي النقدي لمصر في أعقاب الحالة التي عاشتها الدولة من 2011 حتى 2013، تم استهلاكه في شراء المواد البترولية لتوفيرها للاحتياجات اليومية.



وأشارت إلى أن الرئيس السيسي رد بكل قوة ووضوح على محاولات شق الصف العربي وإشعال الفتنة مع بعض الأشقاء، وذلك حينما تحدث بشكل واضح قائلا: لولا وقوف الأشقاء العرب بجوار مصر، لم تكن لتقف الدولة على قدميّها مرة أخرى، موجها الشكر للأشقاء والحكومات العربية على دورهم تجاه مصر، فيما طالب الشعوب العربية عدم الالتفات للشائعات التي تحاول هدم العلاقات بين الأشقاء العرب.



وأنهت الشبراوي بالتأكيد على أن الحديث الرئاسي عن حقوق الفلسطينين وتنظيم المؤتمر في مصر يبرهن على أن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية بالنسبة للعرب ككل ولمصر والمصريين بصفة خاصة، وأن تصريحات الرئيس تدل على قوة الدولة المصرية، وأن هذا الجهد إجمالا يليق بقائد الجمهورية الجديدة.