أمين عام الناتو يدعو مؤيدي أوكرانيا إلى إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة الآن

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، مؤيدي أوكرانيا إلى إرسال المزيد من الذخيرة والأسلحة، بينما تزيد روسيا من ضغطها قبل فترة قصيرة من حلول الذكرى السنوية الأولى لغزوها الشامل.

وقال ستولتنبرج في بروكسل، من مقر الناتو: "لا نرى أي إشارات على استعداد الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين للسلام".

وأضاف لدى وصوله لحضور اجتماع بقيادة الولايات المتحدة، لتنسيق نسليم شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا: "ما نراه هو العكس. إنه يستعد لمزيد من الحرب، ولاعتداءات جديدة، وهجمات جديدة".

ودعا ستولتنبرج أعضاء الناتو وشركائه إلى تقديم المزيد من الذخيرة وتسليم الأسلحة التي تم التعهد بها، على وجه السرعة.

وأضاف أن تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة لم يكن أكثر القضايا إلحاحا، ولكنه أقر بأن دعم أوكرانيا قد تطور خلال الأشهر الماضية.

وقال ستولتنبرج إن وزراء دفاع الناتو سيناقشون في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، كيفية زيادة إنتاج الذخيرة لتلبية احتياجات أوكرانيا، وتجديد المخزونات المحلية.