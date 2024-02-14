وزير الداخلية التركي: لا دلائل على وجود ناجين خلال البحث بالمنجم المنهار

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لم تعثر فرق الإنقاذ بعد على أي من التسعة أشخاص المحاصرين بعد أكثر من يوم على انزلاق أرضي وقع بمنجم ذهب شرقي تركيا.

وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا اليوم الأربعاء، في الموقع بولاية أرزينجان إن فرق الإنقاذ استخدمت أجهزة كشف المعادن للبحث عن أشخاص أسفل 10 ملايين متر مكعب من الرواسب.

وأعرب يرلي كايا عن اعتقاده بأن يكون عمال المنجم محاصرين في سيارة وشاحنة وحاوية.

ولم يتضح بعد سبب الانزلاق الأرضي الذي وقع أمس الثلاثاء، في منجم "تشوبلر" ببلدة إيليتش في ولاية أرزينجان.

ورفضت شركة "أناجولد معدنجيليك" التي تتولى العمل في المنجم ومسئولون حكوميون مخاوف المدافعين عن البيئة من انتشار السيانيد وحمض الكبريتيك في نهر الفرات القريب من المنجم، وهو أحد أكبر أنهار تركيا.

ولم يتسن الحصول على المزيد من التصريحات من الشركة اليوم.

وقال مايكل توست الأستاذ في جامعة ليوبن النمساوية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن السيانيد يستخدم لاستخراج الذهب من الصخور وهو سام للغاية.

وللقيام بذلك، تتم أولا تنقية الصخور ثم معالجتها بالمواد الكيميائية فيما يعرف باسم غسل الركام.

وأضاف توست: "بحسب الصور الآتية من الموقع، كان هذا على الأرجح موقع غسل ركام. ومن المرجح أن يمثل انطلاق السيانيد مشكلة".

وقال وزير العدل يلماز تونج اليوم، إنه تم احتجاز أربعة مسئولين بالشركة حتى الآن في إطار التحقيقات الجارية بشأن الحادث.