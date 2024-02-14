الدفاع المدني اللبناني: استشهاد أم وطفليها في قصف إسرائيلي

أعلنت فرق الدفاع المدني اللبنانية، اليوم الأربعاء، مقتل 3 مدنيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جنوب لبنان.

ووفق ما نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية على حسابها بموقع فيسبوك اليوم، "تمكنت فرق الدفاع المدني من انتشال جثامين أم وطفليها من تحت ركام منزلهم في الصوانة جراء تعرضه للغارة".

وأشارت الصحيفة إلى نقل القتلى إلى مستشفى تبنين الحكومي.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام"، ذكرت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، نفذ اليوم عدوانا جويا، حيث شن غارة بصاروخين مستهدفا مبنى على طريق عدشيت - القصيبة، وادي إلى تدميره بالكامل، وأحدث دوي الصاروخين دويا تردد صداه في أرجاء منطقة النبطية بقوة حيث تعالت سحب الدخان الكثيف".

ولفتت إلى وقوع إصابات وتوجهت أطقم الإسعاف إلى المنطقة المستهدفة، مشيرة إلى أن "الطيران المعادي شن غارة مماثلة مستهدفا منطقة بصليا عند أطراف بلدة جباع في منطقة إقليم التفاح".