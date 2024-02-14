جنوب إفريقيا: ننتظر رد محكمة العدل الدولية بشأن رفح نظرا لخطورة الوضع

شدد فينسينت ماغوينيا المتحدث الرسمي باسم رئيس جنوب إفريقيا، على ضرورة التحرك بشكل عاجل؛ لضمان منع وقوع المزيد من أعمال الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقال ماغوينيا، في تصريحات خاصة لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن «محكمة العدل الدولية عليها ممارسة سلطتها لحماية أوامرها واتخاذ تدابير مؤقتة دون عقد جلسة استماع؛ نظرا لخطورة الوضع في رفح»، مشيرًا إلى أن بلاده تنتظر رد المحكمة.

وأضاف: «نتوقع أن تستجيب المحكمة بالسرعة اللازمة بالنظر إلى عمليات القتل اليومية المستمرة»، موضحًا أن توقعه باستجابة المحكمة يستند إلى وقائع سابقة.

وعبّر عن قلقه البالغ إزاء ما سماه «الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح»، قائلًا: «هذا من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لكل من اتفاقية الإبادة الجماعية وأمر المحكمة الصادر في 26 يناير 2024».

وفي أواخر شهر يناير الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية حكمها بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة في القضية المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة إسرائيل باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وفي الوقت نفسه، لم تأمر محكمة العدل الدولية بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.