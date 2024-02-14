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الفتح الرباطي يكتفي بتعادل سلبي مع أسفي في الدوري المغربي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 12:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 14 فبراير 2024 - 12:44 ص

تعادل فريق الفتح الرباطي مع ضيفه أولمبيك أسفي بدون أهداف، مساء الثلاثاء، في افتتاح منافسات الجولة 18 من الدوري المغربي.

واكتفى كل فريق بنقطة ليبقى الفتح الرباطي في المركز الرابع برصيد 28 نقطة.

وعاد أولمبيك أسفي بنقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 25 نقطة في المركز السادس. وفي مباراة أخرى تعادل المغرب التطواني مع ضيفه حسنية أكادير بنتيجة 1/1.

تقدم الفريق التطواني بهدف زيد بن خجو في الدقيقة 21، وأدرك عبد الله بوخنفر التعادل للضيوف في الدقيقة 52.

واصل المغرب التطواني سلسلة تعادلاته للمرة التاسعة في الدوري المغربي هذا الموسم ليبقى في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

أما حسنية أكادير فيتواجد في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.


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