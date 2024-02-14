مشاهد لإجلاء النازحين من مجمع ناصر الطبي جنوبي قطاع غزة

بثت قناة الجزيرة، لقطات مصورة توثّق عملية إجلاء النازحين من مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



جاء ذلك بعد حصار فرضته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى دام لنحو أسبوعين.





إخلاء النازحين من مجمع ناصر الطبي بخانيونس يبدأ، بعد محاصرته من قبل الاحتلال الإسرائيلي#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/MjT5sZZ1Vi — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 14, 2024



وسبق ذلك أن أطلق جيش الاحتلال صواريخ من مسيّرات "كواد كابتر" باتجاه النازحين، وطالبتهم بمغادرة المستشفى على الفور.



وأفاد شهود عيان، بوجود عدد من الشهداء والمصابين في محيط المستشفى، حيث يصعب على الطواقم الطبية نقلهم، بسبب إطلاق جيش الاحتلال النار بشكل كثيف.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أعرب عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي.



وقال في منشور على منصة «إكس»: «نشعر بقلق عميق بشأن سلامة المرضى والعاملين الصحيين بسبب تصاعد الأعمال العدائية في محيط المستشفى».



وطالب بضرورة حماية الصحة في جميع الأوقات من ناحية، ووقف إطلاق النار من ناحية أخرى.