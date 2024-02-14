محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في 3 أحياء

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في بيان اليوم الأربعاء، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين، واسترداد حق الدولة ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات.



وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، الحملات حيث شن حي المنتزه ثان برئاسة الدكتورة رباب مدني، حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة.



وتمكنت الحملة من تنفيذ 4 قرارات إزالة عبارة عن أسوار وأسقف وتعريشات بعزبة نشأت، فضلًا عن إزالة حوائط وأعمدة من الطوب وسقف خرساني، والتحفظ على جميع المعدات بشارع سلمان الفارسي منطقة العصافرة بحري، بالإضافة إلى إزالة باب حديد بمنطقة المعمورة الشاطئ.



فيما نفذ حي شرق برئاسة اللواء أحمد حبيب، حملة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة أسفرت عن تنفيذ 11 قرار إزالة متنوع، وحالتي إزالة فورية في المهد عبارة عن أسوار وأكشاك وصاج وقواطع، وسلالم مخالفة بمجمعات سكنية وتعديات على حرم السكة الحديد، ومخالفات داخل وحدات سكنية، بالإضافة إلى مبنى مخالف، على مساحات 1100 متر مربع.



وشن حي المنتزه أول برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة لإزالة التعديات، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 16 قرار إزالة عبارة عن أسوار وأعمدة، وحوائط مخالفة بمناطق "أول شارع الجلاء، وناصية شارع محمد نجيب مع طريق الجيش، وأول شارع محمد عوض جبريل، و8 شارع محمد عوض جبريل، شارع 57 من خالد بن الوليد، 619 طريق الجيش".



ويأتي ذلك في إطار جهود المحافظة في التعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد، ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.