وزراء دفاع الناتو يجتمعون لبحث دعم أوكرانيا والإنفاق الدفاعي

يجتمع وزراء الدفاع في الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" في بروكسل يومي الأربعاء والخميس، لمناقشة دعمهم لجهود الحرب الأوكرانية، فضلا عن التزاماتهم الخاصة بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

ومن المقرر أن يعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع لمجموعة الاتصال الدولية لتنسيق مساعدات الأسلحة لأوكرانيا، وليست التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" نفسه، على أن يعقد، غدا الخميس، اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي.

وتطغى على المناقشات في مقر حلف الناتو في بروكسل تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي قال لمؤيديه في تجمع انتخابي السبت الماضي إنه "سيشجع" روسيا "على فعل أي شيء يريدونه" لدول حلف الناتو التي لا تنفق ما يكفي على الدفاع.

ووافقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منذ عام 2006 على إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن عددا قليلا فقط من الدول تمكنت من تحقيق هذا الهدف.

وبعد أن وسعت روسيا غزوها لشبه جزيرة القرم ودونباس ليشمل بقية الأراضي الأوكرانية في فبراير 2022، أعادت الدول الأعضاء في الناتو، وأبرزها ألمانيا، التأكيد على التزاماتها.

ووافق البرلمان الألماني (البوندستاج) على ميزانية عام 2024 التي تسمح بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع.

وتهدف مناقشات يوم غد الخميس إلى دفع المزيد من الدول الأعضاء في حلف الناتو للوفاء بالتزاماتها.

ومن بين القضايا المدرجة على جدول الأعمال أيضا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يعرقله عدم تصديق البرلمان المجري على القرار، رغم وعود حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان بأن المجر لن تكون آخر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تصدق على انضمام السويد للحلف.