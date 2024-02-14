مسؤولة بمنظمة الفاو: آثار تغير المناخ غير عادلة ولن ينجو منها أحد

لن ينجو أحد من أزمة تغير المناخ على الكرة الأرضية، إلا أن آثارها لن تكون عادلة، وفق نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بيث بيكدول.

جاء ذلك خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى حول تأثير تغير المناخ وانعدام الأمن الغذائي على حماية السلام والأمن الدوليين التي أجراها مجلس الأمن الدولي أمس، والتي انعقدت في غايانا.

وقالت بيكدول: "نعلم أن المجتمعات المعرضة لمخاطر تغير المناخ بصورة أكبر من غيرهم هم من يعتمدون على النشاط الزراعي والمصادر الطبيعية.. هذه المجتمعات تعتمد على موارد طبيعية متناقصة".

ووفق التقرير العالمي لعام 2023، عن أزمة الغذاء، فإن 258 مليون شخص في 58 دولة، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، ثلثي هذا العدد (174 مليون شخص)، وقعوا في هذه الفئة بسبب تغير المناخ والصراعات في مناطقهم.

وأضافت أن تغير المناخ يلغي التقدم في مكافحة الجوع، وتفاقم الأزمة سيقود إلى الصراع، "وعلى سبيل المثال فإن 10% من الأراضي المنتجة لأكبر كميات من المحاصيل حاليا، قد تتضرر من الانبعاثات الكربونية المرتفعة في منتصف الألفية (2050)".

ودعت بيكدول إلى إعداد المزارعين والمجتمعات بصفة عامة بأدوات تمكنهم من التعامل مع هذه الأزمات، وتساعدهم على التعافي السريع.

وسلطت المسؤولة الأممية الضوء على العلاقة بين الصراع وتغير المناخ، مشيرة إلى مثال من غرب ووسط أفريقيا، والصراع بين الرعاة على موارد طبيعية محدودة في نشاط الرعي.

كما ذكرت نموذج توفير منظمة الفاو للمياه في اليمن، وهو المشروع الذي أسهم في التخفيف من حدة الصراع المتعلق بالمياه هناك.

والمشروع استهدف جمع مياه الأمطار وضخه في القنوات المائية لري الأراضي الزراعية.