أرمينيا وأذربيجان تنشران اتفاقية السلام

بعد أشهر من المفاوضات حول اتفاقية السلام، نشرت جمهوريتا أرمينيا وأذربيجان المتنازعتان في جنوب القوقاز نص اتفاقية السلام بينهما.

ونشر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقية المكونة من 17 بندا في نفس التوقيت.

وتنص الاتفاقية على أن يعترف كلا البلدين بسيادة وسلامة أراضي بعضهما البعض ضمن الحدود القائمة.

ووقع باشينيان وعلييف الاتفاق في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة البرلمانين في باكو ويريفان عليه ليدخل حيز التنفيذ.