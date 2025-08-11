 أرمينيا وأذربيجان تنشران اتفاقية السلام - بوابة الشروق
الإثنين 11 أغسطس 2025 10:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

أرمينيا وأذربيجان تنشران اتفاقية السلام

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:46 م | آخر تحديث: الإثنين 11 أغسطس 2025 - 10:46 م

بعد أشهر من المفاوضات حول اتفاقية السلام، نشرت جمهوريتا أرمينيا وأذربيجان المتنازعتان في جنوب القوقاز نص اتفاقية السلام بينهما.

ونشر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقية المكونة من 17 بندا في نفس التوقيت.

وتنص الاتفاقية على أن يعترف كلا البلدين بسيادة وسلامة أراضي بعضهما البعض ضمن الحدود القائمة.

ووقع باشينيان وعلييف الاتفاق في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى مصادقة البرلمانين في باكو ويريفان عليه ليدخل حيز التنفيذ.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك